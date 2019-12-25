СК просит арестовать мужчину, распылившего газ в лицо силовику в Москве

Следствие предлагает суду заключить мужчину под стражу до второго апреля.

Следственный комитет России просит арестовать мужчину, распылившего газ в лицо силовику в Москве. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

В суд поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения. цитата из сообщения пресс-службы

Следствие предлагает суду заключить мужчину под стражу до второго апреля. Подозреваемый полностью признал вину.

Ранее мы писали, что защита главреда "Медиазоны" Смирнова подаст жалобу на решение арестовать его на 25 суток.

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