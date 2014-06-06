Местный житель ехал по проезжей части и не успел затормозить.

В Москве электросамокатчик влетел в "Газель" и погиб. В социальных сетях распространились кадры с места аварии. Известно, что смертельное ДТП произошло на пересечении Иркутской и Байкальской улиц в Гольяново. Очевидцы рассказали, что молодой человек двигался по проезжей части на значительной скорости. Когда грузовой автомобиль начал поворот налево, юноша не успел сбросить скорость, после чего столкнулся в задней правой частью транспортного средства.

Напомним, что согласно российскому законодательству водитель электросамоката приравнивается к пешеходу, поэтому он обязан передвигаться по тротуарам, велодорожкам и пешеходным полосам. В иных случаях, когда данные варианты недоступны, ему следует двигаться по обочине дороги или краю проезжей части (навстречу транспортному потоку).

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Фото: Вконтакте / Интересная Москва

