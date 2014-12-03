Серьезно пострадали трое несовершеннолетних.

СМИ: в Японии автобус с детьми врезался в забор. Инцидент зафиксирован в городе Нака, расположенном в восточной префектуре Ибараки. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала NHK. Известно, что в момент аварии водитель вез воспитанников в детский сад. В настоящее время сообщается о том, что серьезно пострадали трое. В общей сложности в транспортном средстве находилось 17 человек, включая шофера и сопровождающего. Госпитализированы все, кроме водителя.

Телеканал показал кадры, на которых заметно, что автобус вылетел с проезжей части дороги на обочину. Там он столкнулся с препятствием - ограждением. У транспорта значительно помялась передняя часть, а также пассажирская дверь. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

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Фото и видео: www3.nhk.or.jp

