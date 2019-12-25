Ксения Собчак приехала на допрос в МВД по делу о смертельном ДТП под Сочи

Журналистку допрашивают в качестве свидетеля.

Телеведущая Ксения Собчак прибыла на допрос в ГСУ ГУ МВД по Москве для дачи показаний по делу о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло под Сочи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Российскую журналистку допрашивают в качестве свидетеля.

Следователи МВД России проводят следственные действия с Ксенией Собчак. Она находится в ГСУ ГУ МВД России по Москве и дает показания в качестве свидетеля по уголовному делу о резонансном ДТП в Сочи. из сообщения собеседника агентства

В ведомстве уточнили, что дело о ДТП поступило для производства по нему отдельных следственных действий.

Напомним, авария произошла вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной. По версии следствия, автомобиль Mercedes, в которой находилась Собчак в качестве пассажира, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen.

В результате ЧП погиб один человек, находящийся во втором транспортном средстве. Двое пострадали и были госпитализированы в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Сама Собчак заявила, что получила травмы и сотрясение мозга. Водителю машины, в которой ехала журналистка, избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее в Москве фигурант дела о мошенничестве выпал из окна здания МВД.

Фото: Instagram/xenia_sobchak