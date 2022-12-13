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В Москве дайвер нашел на дне пруда два трупа

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Следователи считают, что погибшие провалились под лед этой весной.

В западной части российской столицы драйвер-любитель обнаружил на дне Беловежского пруда два трупа. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители Следственного комитета по региону. Известно, что погибшие найдены водолазом во время пробного погружения. По предварительным сведениям, люди могли погибнуть текущей весной, когда провалились под лед. В настоящее время по факту произошедшего ведется проверка, изучаются обстоятельства трагедии. Очевидцы заметили, что погибшие были одеты в костюмы оранжевого цвета.

Предварительно установлено, что люди утонули, провалившись под лед весной.

пресс-служба Следственного комитета по Москве

В поселке Пески на берегу Финского залива нашли труп лысой женщины.

Фото и видео: Telegram / SHOT

Теги: беловежский пруд, москва, следственный комитет
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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