В Москве дайвер нашел на дне пруда два трупа

Следователи считают, что погибшие провалились под лед этой весной.

В западной части российской столицы драйвер-любитель обнаружил на дне Беловежского пруда два трупа. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители Следственного комитета по региону. Известно, что погибшие найдены водолазом во время пробного погружения. По предварительным сведениям, люди могли погибнуть текущей весной, когда провалились под лед. В настоящее время по факту произошедшего ведется проверка, изучаются обстоятельства трагедии. Очевидцы заметили, что погибшие были одеты в костюмы оранжевого цвета.

Предварительно установлено, что люди утонули, провалившись под лед весной. пресс-служба Следственного комитета по Москве

В поселке Пески на берегу Финского залива нашли труп лысой женщины.

Фото и видео: Telegram / SHOT