В Москве дайвер нашел на дне пруда два трупа

В западной части российской столицы драйвер-любитель обнаружил на дне Беловежского пруда два трупа. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители Следственного комитета по региону. Известно, что погибшие найдены водолазом во время пробного погружения. По предварительным сведениям, люди могли погибнуть текущей весной, когда провалились под лед. В настоящее время по факту произошедшего ведется проверка, изучаются обстоятельства трагедии. Очевидцы заметили, что погибшие были одеты в костюмы оранжевого цвета.
Предварительно установлено, что люди утонули, провалившись под лед весной.
пресс-служба Следственного комитета по Москве
В поселке Пески на берегу Финского залива нашли труп лысой женщины.
Фото и видео: Telegram / SHOT
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