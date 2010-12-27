В Московском районе лихой воришка угнал самокат петербурженки

Мужчина пытался скрыться от властей.

9 апреля в 14:25 служащие Росгвардии задержали 32-летнего жителя Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба госведомства. Мужчина украл самокат у петербурженки и пытался скрыться от властей.

Казус произошел в Московском районе Петербурга. Женщина приехала на личном самокате в ветеринарную клинику на Варшавской улице. Отлучившись ненадолго, она оставила транспорт около входа в медучреждение. Когда женщина вернулась обратно, увидела, что самоката нет на месте.

Петербурженка сразу же обратилась к сотрудникам Росгвардии. Она сообщила о краже и рассказала, как выглядел ее самокат. Самокатного воришку нашли в тот же день. Мужчину задержали у дома №12 на Бассейной улице. Самокат, на котором он ехал, точь в точь попадал под описания женщины.

Задержанный мужчина оказался жителем Тосненского района Ленобласти. Сотрудники Росгвардии доставили его в 29 отдел полиции. Против самокатного вора возбудили уголовное дело по краже.

Фото: Pixabay.com