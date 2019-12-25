В Московском и Пушкинском районах нашли боеприпасы времен войны

Все боеприпасы были вывезены силами Западного военного округа.

В воскресенье, 18 октября, стало известно о том, что в Петербурге в разных районах нашли боеприпасы времен войны.Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по городу.

Снаряды обнаружили в Московском и Пушкинском районах. В ведомстве отметили, что в Верхнем Кузьминском водохранилище при проведении земляных работ нашли 8 противопехотных мин, 1 артиллерийский снаряд, 2 минометные мины и гранаты Ф-1. После снаряд обнаружили у дома 8 по проспекту Юрия Гагарина.

Все боеприпасы вывезены для уничтожения на полигоне.

Ранее мы сообщали о том, что более 10 тонн ртутьсодержащих ламп сдали на переработу в метрополитене Петербурга.

Фото:пресс-служба ЗВО