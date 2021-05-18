В Подмосковье грузовик насмерть задавил военного на КПП

Пострадавший был оперативно доставлен в медицинское учреждение, там он скончался от полученных травм.

Военнослужащий погиб, попав под военный грузовик в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

В воинской части 17 мая водитель "Урала" на справился с управлением и наехал на военнослужащего, который открывал ворота на КПП.

Пострадавший был оперативно доставлен в медицинское учреждение, там он там скончался от полученных травм. Выясняются обстоятельства происшествия.

Во вторник, 18 мая, в Скопине Рязанской области мусоровоз насмерть сбил велосипедиста.

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