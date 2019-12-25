В Московской квартире рядом с телами матери и отчима нашли троих детей

Младшему ребенку нет и одного года.

В Москве в квартире нашли троих детей возле тела матери и ее сожителя.

ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольгу Ярославскую сообщает, что в одной из квартир многоквартирного дома рядом с телами матери и ее сожители нашли троих маленьких детей. Младшему ребенку всего 11 месяцев. Вызов в полицию поступил от сотрудников "скорой". Причины трагедии не называются.

Сейчас дети в безопасности, им ничего не угрожает. Ведутся поиски родственников детей. Семья считалась благополучной, жалоб никаких на них не поступало.

Ярославская обратилась к гражданам с призывом быть внимательнее к соседям, и если из квартиры долго слышится детский плач, реагировать.

Сегодня ранее: В Якутии многодетную сотрудницу полиции нашли мертвой

Фото: Piter.TV