В Мордовии задержали студентку, работавшую на мошенников

Общий ущерб составил 450 тысяч рублей.

В Мордовии сотрудники полиции задержали студентку, работавшую на мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, 18-летняя жительница Саранска нашла в сети Интернет объявление о работе курьером и откликнулась на предложение. По указанию куратора студентка завладела деньгами троих пожилых жителей Мордовии, которых обманули мошенники по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Общий ущерб составил 450 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. На время расследования преступлений фигурантке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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Видео: МВД по Республике Мордовия