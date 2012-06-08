  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:34
121
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Молдавии заявили, что не могут обсуждать вхождение в ЕС без Приднестровья

0 0

Кристина Герасимова прокомментировала приглашение Кишинева в ЕС.

Вице-премьер Молдавии по европейской интеграции Кристина Герасимова заявила в эфире местного телеканала Pro TV о том, что Кишинев не может позволить себе вхождение в Европейский союз без Приднестровья. Чиновница пояснила, что Брюссель пригласил страну войти в состав ЕС в качестве унитарного государства. Она заметила, что со стороны Тирасполя существует риск незаинтересованности в участии в процессе.

Но есть рациональные экономические интересы, приднестровские экономические агенты должны быть заинтересованы в евроинтеграции. Молдавия должна войти в ЕС как унитарное государство, мы не можем сейчас обсуждать вероятное присоединение Приднестровья позднее.

Кристина Герасимова, молдавский вице-премьер 

Иностранная чиновница заметила, что республиканские власти уже предложили Тирасполю обсудит возможное сотрудничество в этой сфере, сейчас они ждут ответа от коллег. В настоящее время речь ведется о диалоге на техническом уровне.  Кристина Герасимова заметила, что указанный регион должен соблюдать европейское законодательство, так как является частью Молдавии. В Кишиневе развивают механизм обменом информации для того, чтобы делиться с так называемыми властями Тирасполя информацией из коллективного Брюсселя.

Глава ЕК предупредила Киев и Кишинев, что короткого пути в ЕС не существует.

Фото и видео: YouTube / Pro TV Chisinau

Теги: евроинтеграция, евросоюз, кристина герасимова, молдавия, приднестровье
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии