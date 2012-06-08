В Молдавии заявили, что не могут обсуждать вхождение в ЕС без Приднестровья

Кристина Герасимова прокомментировала приглашение Кишинева в ЕС.

Вице-премьер Молдавии по европейской интеграции Кристина Герасимова заявила в эфире местного телеканала Pro TV о том, что Кишинев не может позволить себе вхождение в Европейский союз без Приднестровья. Чиновница пояснила, что Брюссель пригласил страну войти в состав ЕС в качестве унитарного государства. Она заметила, что со стороны Тирасполя существует риск незаинтересованности в участии в процессе.

Но есть рациональные экономические интересы, приднестровские экономические агенты должны быть заинтересованы в евроинтеграции. Молдавия должна войти в ЕС как унитарное государство, мы не можем сейчас обсуждать вероятное присоединение Приднестровья позднее. Кристина Герасимова, молдавский вице-премьер

Иностранная чиновница заметила, что республиканские власти уже предложили Тирасполю обсудит возможное сотрудничество в этой сфере, сейчас они ждут ответа от коллег. В настоящее время речь ведется о диалоге на техническом уровне. Кристина Герасимова заметила, что указанный регион должен соблюдать европейское законодательство, так как является частью Молдавии. В Кишиневе развивают механизм обменом информации для того, чтобы делиться с так называемыми властями Тирасполя информацией из коллективного Брюсселя.

Глава ЕК предупредила Киев и Кишинев, что короткого пути в ЕС не существует.

Фото и видео: YouTube / Pro TV Chisinau