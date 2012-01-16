Глава ЕК предупредила Киев и Кишинев, что короткого пути в ЕС не существует

Урсула фон дер Ляйен поздравила Киев и Кишинев.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала "хорошей новостью" формальное начало переговорного процесса с киевским режимом и Кишиневом по возможному вступлению Украины и Молдавии в Европейский Союз. Соответствующее заявление иностранная чиновница сделала в видеообращении, опубликованном в ее аккаунте в социальных сетях. Она пояснила, что "короткого пути" по евроинтеграции не существует. Глава ЕК добавила, что начало переговоров будет хорошей новостью не только для Украины и Молдавии, но и для коллективного Брюсселя.

Тот факт, что ЕС открывает сегодня переговоры о вступлении Украиной и Молдавией – очень хорошая новость. Мы стоим на пороге важного и преобразующего момента для этих стран и для нашего союза. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

ЕС начнет переговоры о приеме Украины до конца июня.

Фото и видео: X / Ursula von der Leyen