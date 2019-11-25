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В Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии

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"Кунгас" может поступить на службу уже со следующего года.

Главком Сухопутных войск России рассказал о новом роботе для армии. По словам Олега Салюкова, сейчас "Кунгас" успешно прошел государственные испытания. Об этом спикер сообщил изданию "Красная звезда".

Известно, что "Кунгас" состоит из пункта управления и четырех платформ различной массы. В 2020 году образец ждет опытно-войсковая эксплуатация. Со следующего года ВС начнет создавать тяжелый комплекс "Штурм" и устройство среднего класса тяжести "Соратник". Уже к 2025 году в армии страны могут появиться группировки многофункциональных роботов, решающих боевые задачи.

Ранее Piter.tv писал о том, что робот "заминировал" квартиру пожилой петербурженки.

Видео: YouTube/Минобороны России

Теги: армия, кунгас, минобороны, робот
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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