В Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии

"Кунгас" может поступить на службу уже со следующего года.

Главком Сухопутных войск России рассказал о новом роботе для армии. По словам Олега Салюкова, сейчас "Кунгас" успешно прошел государственные испытания. Об этом спикер сообщил изданию "Красная звезда".

Известно, что "Кунгас" состоит из пункта управления и четырех платформ различной массы. В 2020 году образец ждет опытно-войсковая эксплуатация. Со следующего года ВС начнет создавать тяжелый комплекс "Штурм" и устройство среднего класса тяжести "Соратник". Уже к 2025 году в армии страны могут появиться группировки многофункциональных роботов, решающих боевые задачи.

Ранее Piter.tv писал о том, что робот "заминировал" квартиру пожилой петербурженки.

Видео: YouTube/Минобороны России