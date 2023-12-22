Десантники из Бурятии выполнении задание на СВО.

Российская противотанковая группа отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии, входящего состав "Южной" группировки Вооруженных сил страны, на артемовском направлении в зоне проведения специальной военной операции уничтожила группу пехоты противника. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне. Военнослужащие заметили, что боевое задание выполнено при помощи противотанкового ракетного комплекса "Фагот", установленного на пикапе. Объект ВСУ был найден при помощи средств объективного видеоконтроля. далее координаты цели были отправлены на отечественный пункт управления.

Была уничтожена группа пехоты численностью до восьми человек, которая пыталась провести ротацию личного состава в непосредственной близости от наших передовых позиций. пресс-служба Минобороны РФ

Отметим, что экипаж мобильной расчетной группы Улан-Удэнского гвардейского соединения оперативно выдвинулся в указанный район с обнаруженным объектом Вооруженных сил Украины. Бойцы осуществили запуск управляемой ракеты из ПТРК "Фагот", ликвидировав личный состав противника. Затем расчету удалось избежать ответного огня, свернуть пусковую установку и измерить позицию.

В МО сообщили о поражении опорных пунктов ВСУ на северодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России