В Минобороны рассказали о применении комплекса "Торн"

Военнослужащие "Севера" выполняют задачу по разведке на СВО.

В ходе специальной военной операции "Северная" группировка войск использовала комплекс радиоразведки "Торн". Представители пресс-слцжбы министерства по обороне страны пояснили, что специалисты в зоне боевых действий в режиме реального времени перехватывают радиопереговоры амии противника, а также определяют местоположение местных боевиков.

Слышим, что противник планирует отойти туда-то, и то, когда у них какая-то паника, они перестают шифроваться. Вот нужно туда-то, на дорогу, под мост. Мы эту информацию оперативно отправляли нашим подразделениям... оператор комплекса радиоразведки с позывным "Стрелец"

В военном ведомстве указали на то, что при работе операторов на автоматизированном подвижном комплексе "Торн" важна каждая деталь. Речь идет как о настройке оборудования, так и вопросах маскировки. По социальным сетям распространились видеокадры, на которых наши разведчики в густой лесопосадке выбирают подходящее место для того, чтобы расставить своеобразные капканы. Они размещают на участке мощные антенны, способные перехватить радиосигналы Вооруженных сил Украины на десятки километров вокруг. Затем бойцы покинули позицию, а антенна осталась функционировать самостоятельно, без участия радиоразведчиков.

Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ с помощью "Искандера".

Фото и видео: Минобороны России