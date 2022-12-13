В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении. Соответствующей информацией с журналистами поделился 13 января в ходе регулярного брифинга официальный представитель профильного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине также были уничтожены три боевые машины пехоты и три единицы автомобильной техники противника. Задачи выполнялись силами артиллерии Западного военного округа (ЗВО) на территории Харьковской области, вблизи населенных пунктов Крахмальное и Берестовое.
В результате ударов артиллерии по подразделениям 103-й бригады территориальной обороны уничтожено до 20 украинских военнослужащих.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
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Фото и видео: Минобороны России
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