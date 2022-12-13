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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении

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Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО за день.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении. Соответствующей информацией с журналистами поделился 13 января в ходе регулярного брифинга официальный представитель профильного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине также были уничтожены три боевые машины пехоты и три единицы автомобильной техники противника. Задачи выполнялись силами артиллерии Западного военного округа (ЗВО) на территории Харьковской области, вблизи населенных пунктов Крахмальное и Берестовое.

В результате ударов артиллерии по подразделениям 103-й бригады территориальной обороны уничтожено до 20 украинских военнослужащих.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны: средства РЭБ подавили в Соледаре систему управления ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, купянское направление, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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