Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО за день.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении. Соответствующей информацией с журналистами поделился 13 января в ходе регулярного брифинга официальный представитель профильного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине также были уничтожены три боевые машины пехоты и три единицы автомобильной техники противника. Задачи выполнялись силами артиллерии Западного военного округа (ЗВО) на территории Харьковской области, вблизи населенных пунктов Крахмальное и Берестовое.

В результате ударов артиллерии по подразделениям 103-й бригады территориальной обороны уничтожено до 20 украинских военнослужащих. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны: средства РЭБ подавили в Соледаре систему управления ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России