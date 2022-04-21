Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

В российском министерстве по обороне оценили потери Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции. Боевые подразделения уничтожили вдо 70 человек личного состава противника, боевую бронированную машину, семь единиц автомобильной техники, гаубицу Д-30. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 августа сделал руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян.

Врезультате комплексного огневого поражения за сутки уничтожены до 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей, а также гаубица Д-30. Роман Кодрян,глава пресс-службы "Днепра"

Минобороны РФ заявило об отражении трех атак штурмовых групп ВСУ в Запорожской области.

Фото и видео: Минобороны России