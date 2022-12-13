В Минобороны назвали потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Игорь Конашенков сообщил о потерях личного состава ВСУ за день.

В российском министерстве по обороне рассказали о ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине. В ходе регулярного брифинга с журналистами от 11 января официальный представитель ведомства Игорь Конашенков пояснил, что потери противника за день там составили 120 человек личного состава. За счет артиллерийских ударов, действия оперативно-тактической и армейской авиации по скоплениям живой сили удалось ликвидировать силы 92-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны, расположенные в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка Харьковской области, а также Новоселовское Луганской народной республики. Там поражено свыше 30 украинских военнослужащих и два автомобиля. На Краснолиманском направлении поражение нанесено штурмовым группам 95-й, 80-й десантно-штурмовых и 25-й воздушно-десантной бригад Украины, находящихся в районах Торского (ДНР), Червоная Диброва, Макеевка и Червонопоповка (ЛНР). Около Кузьмино (ЛНР) и Серебрянского лесничества военными России были ликвидированы четыре украинские диверсионно-разведывательные группы.

Потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны подтвердило освобождение Подгородного близ Соледара.

Фото и видео: Минобороны России