Боевая задача выполнена силами гвардейского соединения ВДВ.

Боевые подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ при поддержке бронированной группы захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины под городом Артемовском. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне. Специалисты узнали о том, что группа противника начала продвигаться вглубь лесопосадок.

Разведчики получили данные о наращивании сил противника к северу от Артемовска.<...> В результате огневого удара противник был лишен возможности быстро перемещаться. пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие уточнили, что российские боевые машины десантанакрыли в огневом мешке живую силу ВСУ. Затем подгруппа досмотра вышла в район и уничтожила противника огнем из стрелкового оружия и пулеметов. Известно, что задание выполнялось при поддержке машин БМД-2К-АУ, на которых передвигался личный состав ВС РФ.

МО заявило об уничтожении опорного командного пункта ВСУ на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России