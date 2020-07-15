В Минобороны РФ сообщили о захвате ивановскими десантниками ВСУ под Артемовском

Боевые подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ при поддержке бронированной группы захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины под городом Артемовском. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне. Специалисты узнали о том, что группа противника начала продвигаться вглубь лесопосадок.
Разведчики получили данные о наращивании сил противника к северу от Артемовска.<...> В результате огневого удара противник был лишен возможности быстро перемещаться.
пресс-служба Минобороны РФ
Военнослужащие уточнили, что российские боевые машины десантанакрыли в огневом мешке живую силу ВСУ. Затем подгруппа досмотра вышла в район и уничтожила противника огнем из стрелкового оружия и пулеметов. Известно, что задание выполнялось при поддержке машин БМД-2К-АУ, на которых передвигался личный состав ВС РФ.
МО заявило об уничтожении опорного командного пункта ВСУ на купянском направлении.
Фото и видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все