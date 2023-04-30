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В Мичуринске выявили безучетное потребление электроэнергии для добычи криптовалюты

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Ущерб, нанесенный энергоснабжающей компании, составил около 5 млн рублей.

В Мичуринске выявили безучетное потребление электроэнергии для добычи криптовалюты. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Красноярского края.

По данным следствия, 52-летний местный житель использовал принадлежащее ему нежилое помещение для размещения и обеспечения работы майнингового оборудования. В результате незаконной деятельности мужчины ущерб, нанесенный энергоснабжающей компании, составил около 5 млн рублей. Полицейские изъяли оборудование для майнинга, периферию и приборы учета. Проводится доследственная проверка и оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее мы сообщали, что в Хабаровском крае выявили 367 нарушений миграционного законодательства.

Видео: УМВД Красноярского края

Теги: криптовалюта, мичуринск, полиция, электроэнергия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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