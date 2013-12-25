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В Мексике заявили, что поставки оружия на Украину не способствуют урегулированию конфликта

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Алисия Барсена призвала стороны конфликта к переговорам.

Мексика выступает за международное содействие переговорному процессу по региональному конфликту между Киевом и Москвой. Соответствующее заявление в ходе выступления мероприятии, организованном Атлантическим советом США (организация, которая считается нежелательной на территории России) сделала министр по иностранным делам от латиноамериканской страны Алисия Барсена. 

Мы должны прекратить говорить о войне и начать говорить о мире. Оружие, которое постоянно попадает на Украину, не поможет, поскольку в этом случае конфликт будет только углубляться. Позиция Мексики - поддержка переговоров.

Алисия Барсена, глава МИД Мексики

Алисия Барсена заметила, что для мира будет предпочтительно, если две стороны начнут мирные переговоры и найдут путь к установлению ясных правил и хотя бы режима прекращения огня. Чиновница призвала международных союзников содействовать этому процессу, так как общество страдает от "ситуации".

Блинкен посетит Мексику в октябре.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State 

Теги: алисия барсена, военная помощь, мексика, переговоры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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