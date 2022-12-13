  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:29
136
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Мариуполе совершено покушение на начальника полиции Москвина

0 0

Сотрудник МВД получил легкую контузию.

В городе Мариуполе совершено покушение на убийство в отношении начальника управления правоохранительных органов Михаила Москвина. Оь этом журналистам рассказали источники в силовых структурах Донецкой народной республики. Известно о том, что преступникам удалось взорвать автомобиль должностного лица. Однако пострадавшему удалось выжить, так как транспортное средство взорвалось в нескольких метрах от мужчины. В результате полицейский отделался легкой контузией. В настоящее время местные криминалисты занимаются изучением места инцидента.

Утром взорвали автомобиль начальника полиции Москвина. Он жив, все в порядке.

источник ТАСС

Подозреваемого в нападении на челябинского адвоката Николая Кошмана задержали.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: мвд, михаил москвин, муриуполь
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии