В Мариуполе совершено покушение на начальника полиции Москвина

Сотрудник МВД получил легкую контузию.

В городе Мариуполе совершено покушение на убийство в отношении начальника управления правоохранительных органов Михаила Москвина. Оь этом журналистам рассказали источники в силовых структурах Донецкой народной республики. Известно о том, что преступникам удалось взорвать автомобиль должностного лица. Однако пострадавшему удалось выжить, так как транспортное средство взорвалось в нескольких метрах от мужчины. В результате полицейский отделался легкой контузией. В настоящее время местные криминалисты занимаются изучением места инцидента.

Утром взорвали автомобиль начальника полиции Москвина. Он жив, все в порядке. источник ТАСС

Подозреваемого в нападении на челябинского адвоката Николая Кошмана задержали.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости