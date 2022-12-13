В Мариуполе совершено покушение на начальника полиции Москвина

В городе Мариуполе совершено покушение на убийство в отношении начальника управления правоохранительных органов Михаила Москвина. Оь этом журналистам рассказали источники в силовых структурах Донецкой народной республики. Известно о том, что преступникам удалось взорвать автомобиль должностного лица. Однако пострадавшему удалось выжить, так как транспортное средство взорвалось в нескольких метрах от мужчины. В результате полицейский отделался легкой контузией. В настоящее время местные криминалисты занимаются изучением места инцидента.
Утром взорвали автомобиль начальника полиции Москвина. Он жив, все в порядке.
источник ТАСС
Подозреваемого в нападении на челябинского адвоката Николая Кошмана задержали.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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