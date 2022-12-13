В фойе бельэтажа исторической сцены посетители смогут увидеть материалы из архива театра.

В Мариинском театре откроется выставка к 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина. Об это сообщили в пресс-службе комитета по культуре.

Открытие экспозиции состоится в понедельник, 13 февраля. В фойе бельэтажа исторической сцены посетители смогут увидеть материалы из архива театра. На выставке покажут оригинальные рисунки самого Фёдора Шаляпина, костюмы из спектаклей, в которых когда-то блистал оперный певец. Кроме того, здесь будут представлены архивные фото, афиши и репертуарные книги.

Кроме того, в этом году выйдет документальный фильм, посвященный русскому оперному певцу. Кинокартина снята при поддержке комитета по культуре Петербурга.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге снова продлили выставку "Балабанов".

Фото: Телеграм / комитет по культуре Санкт-Петербурга