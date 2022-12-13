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В Петербурге 13 февраля отметят 150-летие со дня рождения Фёдора Шаляпина
Сегодня, 13:31
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В Петербурге 13 февраля отметят 150-летие со дня рождения Фёдора Шаляпина

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В этом году выйдет документальный фильм, посвященный русскому оперному певцу.

В Петербурге 13 февраля проведут мероприятия, приуроченные к 150-летию со дня рождения Фёдора Шаляпина. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Тематическую программу организуют в музеях, библиотеках, различных творческих пространствах и даже в общественном транспорте. 

Кроме того, в этом году выйдет документальный фильм, посвященный русскому оперному певцу. Кинокартина снята при поддержке комитета по культуре Петербурга.

Добавим, что выставка, рассказывающая о творческом пути Шаляпина, откроется и в Москве. Экспозицию создали сотрудники петербургских музеев.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге снова продлили выставку "Балабанов".

Фото: Телеграм / Шаляпин Daily

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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