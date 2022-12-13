В Петербурге 13 февраля отметят 150-летие со дня рождения Фёдора Шаляпина

В этом году выйдет документальный фильм, посвященный русскому оперному певцу.

В Петербурге 13 февраля проведут мероприятия, приуроченные к 150-летию со дня рождения Фёдора Шаляпина. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Тематическую программу организуют в музеях, библиотеках, различных творческих пространствах и даже в общественном транспорте.

Кроме того, в этом году выйдет документальный фильм, посвященный русскому оперному певцу. Кинокартина снята при поддержке комитета по культуре Петербурга.

Добавим, что выставка, рассказывающая о творческом пути Шаляпина, откроется и в Москве. Экспозицию создали сотрудники петербургских музеев.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге снова продлили выставку "Балабанов".

Фото: Телеграм / Шаляпин Daily