В Малави обнаружили ранее считавшегося вымершим хамелеона Чепмен

С 1980 года численность хамелеонов сократилась на 80%.

В Малави ученые обнаружили одного из самых редких хамелеонов. Речь идет про хамелеона Чепмен, этот вид ранее считался вымершим.

Впервые этот вид был описан в 1992 году. И до сих пор ученые его встречали крайне редко. Предполагалось даже, что этот вид вымер. Оказалось, что на Земле присутствуют небольшие популяции данного существа. В 2014 их включили в Красную книгу.

Исследование, которое было проведено в 2016 году, показало, что хамелеоны эти еще живы. Но результаты исследования были опубликованы только сейчас на платформе Cambridge University Press.

Отмечается, что на 80% численность хамелеонов сократилась, начиная с 1980 года. Это обусловлено тем, что они не могут передвигаться на другие участки для размножения.

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