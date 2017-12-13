В Махачкале бродячие собаки загрызли насмерть 4-летнего ребенка

Появились подробности трагедии.

Трагедия произошла накануне, 15 февраля, в пригороде Махачкалы.

Родители обратились в правоохранительные органы с заявлением, что их 4-летний сын пропал. Вскоре мальчика нашли мертвым. На его теле были множественные укусы собак. Следственные органы устанавливают все обстоятельства случившегося. На данный момент удалось выяснить, что 4-летний мальчик, оставшись на непродолжительное время без присмотра, около 19 часов вышел за ворота частного дома и пропал. После нескольких часов безуспешных поисков родители обратились в полицию. Около 23.30 ребенок найден мертвым с рваными ранами на улице Сулакская поселка Семендер Кировского района Махачкалы в 800 метрах от дома, где жил мальчик.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, опрашиваются родители ребенка, устанавливаются и опрашиваются очевидцы. Для установления точной причины гибели ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

СУ СК РФ по Республике Дагестан

Проблема бродячих собак стала камнем преткновения между горожанами. После случая, когда собаки насмерть загрызли 9-летнюю девочку, люди стали отстреливать бродячих собак. Но тут за животных вступились правозащитники.

Видео: архив