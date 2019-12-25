В МВД прокомментировали обыски в офисах петербургской охранной фирмы

Обыски проходят в рамках уголовного дела.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области прокомментировали обыски, которые проходят на охранном предприятии "Стаф Альянс". Расследование проходит в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности. По версии оперативников, нелегальный доход составил около 302 млн рублей.

По предварительной информации, эта сумма была получена в течение 3,5 лет. Организация выступала клиентом "теневых" банкиров. Обыски проводятся по нескольким адресам, в том числе в офисе организации на Солдатском переулке, 6.

Как ранее сообщил Piter.TV, филиалы организации, работающей 28 лет, имеются в Калининграде, Великом Новгороде, Мурманске, Пскове и еще нескольких городах.

Фото: vk.com/staf_ru