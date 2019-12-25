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В МВД предупредили о новой мошеннической схеме через "Почту России"
Сегодня, 8:27
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В МВД предупредили о новой мошеннической схеме через "Почту России"

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В ведомстве порекомендовали проверять все входящие сообщения по официальным каналам.

В МВД предупредили о новой мошеннической схеме. Отмечается, что от имени "Почты России" мошенники стали использовать бот в мессенджере Telegram.

По информации ведомства, человеку поступает звонок якобы от "Почты России" с информацией о заказном письме или посылки. Мошенники убеждают жертву воспользоваться чат-ботом в Telegram, чтобы уточнить адрес. Однако на деле бот используют для того, чтобы в автоматическом режиме заполучить доступ к аккаунту. В МВД порекомендовали проверять все входящие сообщения по официальным каналам.

Ранее мы сообщали, что на западе Москвы ликвидировали нелегальный игровой клуб, располагавшийся в торговом центре.

Фото: pxhere.com

Теги: telegram, мвд россии, мошенники, почта россии, чат-бот
Категории: Лента новостей, Новости России,

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