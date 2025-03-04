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На западе Москвы ликвидировали нелегальный игровой клуб, располагавшийся в торговом центре

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Полицейские отвезли в участок пять человек, которые находились в заведении в момент облавы.

Российские правоохранительные органы в западной части столицы ликвидировали нелегальный игровой клуб, располагавшийся в торговом центре. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Известно, что оперативники проверили полученные данные о незаконной деятельности с азартными играми. Информация подтвердилась. Оперативники нашли и закрыли заведение по проспекту Вернадского. В момент посещения полицейскими точки внутри помещения находились пять человек. 

В помещении подпольного казино изъяты 25 автоматов, игровые столы, мобильные телефоны, черновые записи, содержащие бухгалтерские сведения.

пресс-служба МВД по Москве

Ведутся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и личностей, участвовавших в противоправной деятельности.

В Подмосковье трое граждан задержаны за реализацию немаркированных сигарет.

Фото и видео: МВД медиа

Теги: азартный игры, игровой клуб, мвд, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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