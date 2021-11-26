Полиция установила личность одного из злоумышленников.

В МВД Астрахани завели дело на избившего девушек в кафе дагестанца. Об этом сообщили правоохранительные органы. Очевидцы объяснили представителям закона, что кавказцы напали на посетительниц заведения общепита из-за того, что они сделали ему замечание. В настоящее время один подозреваемый пойман. Им оказался 26-летний молодой человек. Инцидент с избиением произошел 16 ноября в кафе "Семь пятниц", но общественности о нем стало известно только 25 числа.

Ведется уголовное расследование по статье 213 УК РФ (за хулиганство). Оперативники устанавливают другие лица, причастные к конфликту. В МВД рассказали, что мужчины толпой избили местных жительниц, так как они попросили кавказцев убрать ноги со стола. Россиянку повалили на пол, после чего стали "учить" ногами. Преступники едва не сломали потерпевшей шею. Также пострадала еще одна посетительница.

В настоящее время зачинщик конфликта заключен под стражу.

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Фото и видео: telegram / Бушующий мир