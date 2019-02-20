В МИД заявили о росте числа боевиков ИГ* в Афганистане

Замир Кабулов сообщил о трехкратном увеличении террористов в регионе после прихода к власти талибов*.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили о росте числа боевиков ИГ* в Афганистане. По данным главы второго департамента по Азии от МИД РФ Замира Кабулова, количество вооруженных террористов в регионе за последний год, когда талибы находятся у власти, увеличилось до шести тысяч человек. Показатель увеличился трехкратно. Специалист заметил, что предоставил предполагаемую численность боевиков.

Это самая негативная сторона развития афганской ситуации, потому что игиловцы, как и раньше, заточены на дестабилизацию не только самого Афганистана, но и его соседей. Замир Кабулов, дипломат РФ

В начале августа 2021 года члены движения "Талибан" активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, а 15 августа вошли в столицу - Кабул. Уже на следующий день талибы заявили, что война в стране завершена.

ИГ (или ИГИЛ, игиловцы), а также "Талибан" (или талибы) - запрещенные на территории России террористические и экстремистские организации.

Кабулов заявил, что у талибов пока нет единой идеологии управления Афганистаном.

Фото и видео: пресс-центр МИА "Россия сегодня"