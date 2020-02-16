  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:40
95
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

В МИД Японии заявили о смене этапа переговоров с Россией

0 0

Речь идёт о заключении мирного договора.

В воскресенье, 16 февраля, стало известно о том, что отношения межд Россией и Японией налаживаются. Об этом заявил Глава МИД Японии Тосимицу Мотэг.

Тосимицу Мотэги отметил, что переговоры с Россией перешли на новый этап. Речь идёт о заключении мирного договора. По его мнению, Москва и Токио перешли к более позитивному обсуждению дел.

Предствитель ведомства пригласил Лаврова посетить Японию. 

Ранее мы сообщали о том, что Зеленскому не дали микрофон для выступления на Мюнхенской конференции.

Теги: мировые новости, новости росии, общество
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии