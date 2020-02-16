В МИД Японии заявили о смене этапа переговоров с Россией

Речь идёт о заключении мирного договора.

В воскресенье, 16 февраля, стало известно о том, что отношения межд Россией и Японией налаживаются. Об этом заявил Глава МИД Японии Тосимицу Мотэг.

Тосимицу Мотэги отметил, что переговоры с Россией перешли на новый этап. Речь идёт о заключении мирного договора. По его мнению, Москва и Токио перешли к более позитивному обсуждению дел.

Предствитель ведомства пригласил Лаврова посетить Японию.

Ранее мы сообщали о том, что Зеленскому не дали микрофон для выступления на Мюнхенской конференции.