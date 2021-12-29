В МИД Венгрии призвали любыми способами избежать конфликта России и Запада

Петер Сийярто рассказал, что ситуация влияет на небольшие центральноевропейские страны.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто призвал международных партнеров сделать все возможное для того, чтобы избежать "новой холодной войны" и вооруженного конфликта между Россией и Западом. Такой позицией чиновник поделился с журналистами телеканала Euronews. Будапешт призывает коллег не терять надежду на мирное урегулирование вопроса по Восточной Европе.

Мы должны вкладываться в дипломатию. Мы должны вкладываться в диалог. Для нас, довольно небольших центральноевропейских стран, это может быть крайне опасно. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Напомним, что Киев и западные страны в последнее время выражают обеспокоенность из-за "агрессивных действий" со стороны России и усиления численности вооруженных сил у государственных границ Украины. В Кремле неоднократно говорили о том, что никому не угрожают и ни на кого не собираются нападать. По мнению Москвы, такие слухи Запад использует для того, чтобы разместить еще больше военной техники НАТО вблизи российской территории.

Премьер-министр Венгрии поблагодарил Путин за заключение соглашения с "Газпромом".

Фото: Euronews