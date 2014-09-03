В МИД России заявили, что Запад убеждает Армению выйти из ОДКБ

Мария Захарова оценила военно-техническое сотрудничество с Ереваном.

Страны коллективного Запада убеждают власти Армении выйти из состава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и подписать мирный договор с Азербайджаном без учета национальных интересов этнических армян в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в Москве сделала российский официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Вашингтон и Брюссель убеждают руководство Армении выйти из ОДКБ, форсировать сотрудничество с НАТО, переориентировать ВТС и подписать мирный договор с Азербайджаном без учета прав и безопасности карабахских армян. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала слова Макрона о сговоре России и Азербайджана провокацией.

Фото и видео: МИД России