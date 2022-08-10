В МИД России прокомментировали заявление Киева о бесполетной зоне над ЗАЭС

Мария Захарова уточнила, что Россия созывает СБ ООН на 11 августа.

В МИД России прокомментировали заявление Киева о бесполетной зоне над Запорожской атомной энергостанцией. В эфире радиостанции Sputnik официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует организовать рутинную процедуру, инспекцию МАГАТЭ на режимный объект вместо того, чтобы делать абсурдные заявления. Ранее Киев запросил у коллективного Запада обеспечить беспилотную зону в регионе и предоставить ВСУ противовоздушную систему. Дипломат назвала требования Украины "космическим масштабом".

Может быть, начнем с малого, с того, что очевидно и логично, а не с вот этих фантазий, многие из которых приходят в голову Зеленского, такое впечатление, под действием ядовитых испарений? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ полагают, что следует начинать с инспекции МАГАТЭ, но придется ранее провести заседание Совета Безопасности по текущей проблеме. Оно назначено на 11 августа. Москва созывает данное мероприятие, так как считает, что международное сообщество должно оценить ситуацию комплексно.

Захарова прокомментировала реакцию Белого дома на обыск в поместье Трампа.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

