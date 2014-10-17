В МИД России назвали санкции Запада историей на десятилетия

Дмитрий Биричевский прокомментировал политику ограничений в США и ЕС.

Санкции коллективного Запада против России останутся "на десятилетия". Соответствующей информацией с участниками поделился директор департамента экономического сотрудничества при российском министерстве по иностранным делам Дмитрий Биричевский. Эксперт отметил, что речь идет о персональных, секторальных ограничительных мерах и заморозке активов, которых против Москвы введено недружественными государствами в размере свыше 20 тысяч.

Эта история - она на десятилетия, каким бы ни был процесс и результат урегулирования кризиса на Украине. Большинство стран мира всё-таки не присоединилась к этим мерам, но они вынуждены их исполнять, потому что у американцев есть "вторичка" - вторичные санкции. Дмитрий Биричевский, дипломат

Дипломат отметил, что сложившаяся взаимозависимость глобальных экономических связей используется в качестве оружия, а Запад предпочитает игнорировать деструктивные последствия санкций как в отношении тех, против кого они вводятся, так и для тех, кто их вводит.

МИД РФ назвал неприемлемыми обвинения в адрес Москвы в глобальных проблемах в экономике.

Фото и видео: Вконтакте / Международный дискуссионный клуб "Валдай"