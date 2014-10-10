В МИД РФ выразили обеспокоенность блокировкой Лачинского коридора

Мария Захарова оценила ситуацию на госгранице между Арменией и Азербайджаном.

В российском внешнеполитическом ведомстве обеспокоены блокировкой Лачинского коридора. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Чиновница отметила, что страна надеется на возобновление транспортного сообщения в регионе в самое ближайшее время. Эксперт пояснила прессе, что провокационная деятельность и обвинения в отношении миротворцев МИД РФ считает недопустимыми и контрпродуктивными, так как специалисты выполняют поставленные задачи и являются гарантом безопасности и стабильности.

Она вызвана разногласиями сторон по вопросу разработки рудных месторождений. Минобороны России и российский миротворческий контингент все эти дни активно работают над деэскалацией обстановки. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД прокомментировали визит замгенсека ООН на Украину.

Фото и видео: МИД России