В МИД РФ рассказали, почему Россия не признала Донбасс

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, чем отличается ситуация в Донбассе и от событий в Абхазии и Южной Осетии. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".

По его мнению, в случае с Абхазией и Южной Осетией не были заключены какие-либо договоренности наподобие минских соглашений. Министр отметил, что тогда обсуждался документ, между президентами России, на тот момент, Дмитрием Медведевым и Николя Саркози. Но обсужденные меры не были одобрены главой Грузии в представленном ему виде.

Там начиналась вся бумага с фразы, с преамбулы – Российская Федерация и Французская Республика, стремясь нормализовать ситуацию в Закавказье, предлагают Грузии, Южной Осетии и Абхазии следующее: прекращение огня… Вот эту шапку Саакашвили вычеркнул и получилось просто, первый пункт – прекращение огня и дальше. Сергей Лавров, министр иностранных дел России

Министр отметил, что теперь эти договоренности Белый дом требует выполнять Россию.

По словам Лаврова, в случае с Донбассом была иная ситуация. Минские соглашения обсуждались "нормандской четверкой" на протяжении 17 часов, а через два дня принятые меры одобрили в Совбезе ООН, где, подчеркнул министр, не стали сомневаться, что их нужно выполнять.

Ранее мы сообщали, что Россия отказалась участвовать во встрече "Большой семерки".

Видео: МИД России