В МИД РФ рассказали, почему Россия не признала Донбасс

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, чем отличается ситуация в Донбассе и от событий в Абхазии и Южной Осетии. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".
По его мнению, в случае с Абхазией и Южной Осетией не были заключены какие-либо договоренности наподобие минских соглашений. Министр отметил, что тогда обсуждался документ, между президентами России, на тот момент, Дмитрием Медведевым и Николя Саркози. Но обсужденные меры не были одобрены главой Грузии в представленном ему виде.
Там начиналась вся бумага с фразы, с преамбулы – Российская Федерация и Французская Республика, стремясь нормализовать ситуацию в Закавказье, предлагают Грузии, Южной Осетии и Абхазии следующее: прекращение огня… Вот эту шапку Саакашвили вычеркнул и получилось просто, первый пункт – прекращение огня и дальше.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России
Министр отметил, что теперь эти договоренности Белый дом требует выполнять Россию.
По словам Лаврова, в случае с Донбассом была иная ситуация. Минские соглашения обсуждались "нормандской четверкой" на протяжении 17 часов, а через два дня принятые меры одобрили в Совбезе ООН, где, подчеркнул министр, не стали сомневаться, что их нужно выполнять.
Ранее мы сообщали, что Россия отказалась участвовать во встрече "Большой семерки".
Видео: МИД России
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