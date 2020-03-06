В МИД РФ потребовали от США отозвать запрос на экстрадицию Красиловой

Её задержали в Испании по запросу Соединённых Штатов.

В МИД РФ потребовали от США отозвать запрос на экстрадицию Олеси Красиловой. Об этом рассказала официальный представитель министерства России Мария Захарова.

Российская переводчица Олеся Красилова ранее была задержана в Испании по запросу США. Она работала в подведомственной Россельхознадзору организации и находилась в Испании в составе делегации. Сейчас её хотят экстрадировать в США.

- Призываем испанцев не предпринимать шагов, которые могут ещё больше усугубить сложившуюся ситуацию, - заявила Мария Захарова.

Адвокат Красиловой считает, что её задержали по обвинению в передаче биометрии третьим лицам.

Ранее мы рассказывали, что российская переводчица была задержана в Испании по запросу Америки.

Видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Russia, А поговорить