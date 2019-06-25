Алексей Парамонов объяснил в Риме публикацию перечня МИД РФ с "русофобами".

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни вызвал российского посла в Риме Алексея Парамонова во внешнеполитическое ведомство республики. В сообщении местных дипломатов говорится, что это связано с "включением президента Серджо Маттареллы и других должностных лиц Итальянской Республики в список предполагаемых "русофобов" коллегами из Москвы.

Министр Таяни считает включение главы государства в этот список провокацией против страны и итальянского народа и выражает президенту Маттарелле свою политическую и личную солидарность. текст сообщения

Ранее на официальном сайте российского МИД была опубликована подборка примеров использования "языка ненависти" в отношении Москвы и русофобских высказываний политиков и общественных деятелей иностранных государств. Публикация от 24 июля, которая только сейчас привлекла внимание итальянских СМИ, содержит в себе высказывания западных политиков и представителей киевского режима за 2024 и 2025 годы. В частности, там размещено выступление Маттареллы в Марсельском университете. Там западник допустил неприемлемое сравнение России с Третьим рейхом. Пресс-секретарь МИД РФ назвала это оскорбительными, возмутительными и откровенно ложными "кощунственным измышлениями".

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Фото: pxhere.com