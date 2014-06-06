В МИД Германии обеспокоились здоровьем Навального

Кристофер Бургер прокомментировал информацию об ухудшении состояния оппозиционера в колонии.

Власти Германии обеспокоены состоянием здоровья Алексея Навального после его сообщений об ухудшении здоровья. Об этом журналистам на брифинге сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер. Ранее российский оппозиционер написал в собственном аккаунте в Instagram о том, что устраивает голодовку. Своими действиями он хотел заставить руководство СИЗО пустить к нему его лечащего врача.

Сообщения об ухудшении состояния Навального вызывают большую обеспокоенность в правительстве ФРГ. Навальный семь месяцев назад был отравлен в России химическим оружием, сейчас он противоправно, в противоречии с решение Европейского суда по правам человека, помещен в исправительную колонию. Кристофер Бургер, представитель МИД ФРГ

В интервью "РИА Новостям" адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала, что у ее клиента болят ноги и спина. Во ФСИН прокомментировали эту информацию. заявив, что состояние заключенного по результатам медицинского обследования считается стабильным и удовлетворительным. Они уточнили, что оппозиционер получает необходимую помощь на территории колонии.

Кончаловский отказался от номинации на премию "Белый слон" из-за Навального.

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