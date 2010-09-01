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В МЧС предупредили о сильном снегопаде в Ленобласти
Сегодня, 9:17
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В МЧС предупредили о сильном снегопаде в Ленобласти

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В субботу жители региона будут наблюдать метель.

Сегодня, 18 декабря, в Ленобласти ожидается ухудшение погоды. Снегопад возможен во второй половине дня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сильный снег прогнозируют с вечера субботы на ночь воскресенья. Жителям Ленинградской области рекомендуют отказаться от поездок на личном автотранспорте и убрать автомобили в гаражи. Кроме того, стоит обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".

А в Петербурге в эту субботу обещают пасмурную погоду. В Северной столице будет задувать сильный ветер. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в конце декабря в Петербург вернутся морозы.

Фото: Pexels

Теги: ленобласть, мчс предупреждает, снегопад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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