В МЧС предупредили о сильной жаре в Ленобласти

Температура воздуха поднимется до +30 градусов.

В Ленинградской области в воскресенье, 6 июня, объявили штормовое предупреждение. В этот день ожидается жаркая и знойная погода. После 15 часов дня столбики термометров покажут +30 градусов тепла. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Небо затянет облаками. Подует слабый ветерок. Атмосферное давление будет выше нормы.

Петербуржцев и жителей Ленобласти попросили соблюдать правила безопасности на воде. Сотрудники МЧС рассказали о правильном поведении во время купания в водоемах.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге заметили уникальные серебристые облака. Чаще всего они наблюдаются в узкой полосе широт - от 50 до 60 градусов. Интересно, что днем их увидеть нельзя, так как яркий солнечный свет перекрывает облака лучами.

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