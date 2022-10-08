В МЧС ДНР сообщили о ликвидации пожара на железнодорожной станции в Иловайске

К возгоранию локомотивного депо привели обстрелы ВСУ.

Сотрудники ГУ МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР) ликвидировали возгорание на железнодорожной станции в городе Иловайске. Об этом сообщили представители региональной пресс-службы экстренного ведомства. Специалисты заметили, что воспламенение началось около 00 часов утра 8 октября на объекте из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Противникам удалось повредить резервуары с топливом, что привело к разливу горючих материалов.

В результате попадания взрывоопасных предметов на участке локомотивного депо в стационарную цистерну, произошел разлив топлива с последующим горением на площади 200 кв. м. пресс-служба ГУ МЧС ДНР

Огонь удалось локализовать к 05:34 часам утра, а полностью ликвидировать пожар спасатели смогли к 07:50 утра. Работа проводилась при участии пожарного состава. Согласно предварительным данным, в результате инцидента нет пострадавших или погибших. В ГУ МЧС добавили, что цистерны на втором участке станции - в сортировочном парке. От ГУ МЧС ДНР к тушению привлекались 7 единиц техники и 33 человека личного состава.

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Фото и видео: Telegram / ДНР Онлайн