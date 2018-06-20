В Лужском нашли труп утонувшего рыбака с айфоном в руках

Как выяснилось позже, утонувший рыбак уже долгое время значился пропавшим. Тело мужчины опознал его брат.

Вчера, 28 марта, в правоохранительные службы обратился мужчина с сообщением о том, что он нашел труп неизвестного ему мужчины. Об этом информирует сетевое издание "Невские Новости".

Тело было найдено неподалёку от посёлка Торковичи, с правой стороны железнодорожного моста около реки Луга. Предположительно, погибшим являлся мужчина 1978 года рождения, который 14 октября прошлого года отправился на рыбалку и не вернулся.

Как выяснилось позже, утонувший рыбак уже долгое время значился пропавшим. Тело мужчины опознал его брат.

Сообщается, что у мужчины не было обнаружено телесных повреждений. Также у погибшего обнаружили смартфон iPhone 5s. Тело направили в морг города Луги, чтобы определить причину смерти.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"