В Луге прошел спортивный форум для предпринимателей

Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти отправил бизнесменов на полосу препятствий.

Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области провел 9 июня спортивный форум для предпринимателей-спортсменов и любителей активного отдыха. Мероприятие прошло на Лужском полигоне Западного военного округа в районе высоты Фугасной.

Программа форума состояла из командных соревнований, в которых принимали участие предприниматели и самозанятые из различных районов области: им необходимо было пройти полосу препятствий длиной около километра, а в финале проползти под танком. Пример всем показала команда регионального правительства, которая справилась за три минуты.

Далее собравшиеся могли посетить выставку военной техники и мастер-классы - например, для самозанятых в фитнес-индустрии. Заместитель председателя правительства Ленобласти Дмитрий Ялов отметил, что спорт - это лучший способ подготовиться к бизнес-подвигам.

Ранее Сбер провел "Зеленый марафон", приуроченный ко Всемирному дню защиты окружающей среды, и любители бега собрались в парке 300-летия Петербурга, чтобы проверить свою подготовку.

Фото: Фонда защиты предпринимательства ЛО.