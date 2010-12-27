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В Ленобласти пенсионер на "Ладе Гранта" сбил молодую девушку насмерть
Сегодня, 8:25
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lesjasap
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В Ленобласти пенсионер на "Ладе Гранта" сбил молодую девушку насмерть

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В Лужском районе Петербурга водитель задавил девушку.

Под Петербургом автомобилист “Лады Гранта” сбил молодую девушку. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону. 
 
Инцидент произошел около восьми часов вечера 7 сентября вблизи поселка Мишинская. Авария случилась на 125 км трассы Санкт-Петербург-Псков.60-летний водитель не справился с управлением с сбил пешехода. 
 
По предварительным данным полиции, ДТП произошло на плохо освещенном участке дороги. На девушку наехали, когда она переходила не по “зебре”. 25-летняя пострадавшая получила тяжелые травмы. Она скончалась, не дождавшись приезда машины скорой помощи.
 
Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего ДТП.
Теги: авария , дтп , лада гранта
Категории: Новости СПб

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