В Ленобласти пенсионер на "Ладе Гранта" сбил молодую девушку насмерть

В Лужском районе Петербурга водитель задавил девушку.

Под Петербургом автомобилист “Лады Гранта” сбил молодую девушку. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Инцидент произошел около восьми часов вечера 7 сентября вблизи поселка Мишинская. Авария случилась на 125 км трассы Санкт-Петербург-Псков.60-летний водитель не справился с управлением с сбил пешехода.

По предварительным данным полиции, ДТП произошло на плохо освещенном участке дороги. На девушку наехали, когда она переходила не по “зебре”. 25-летняя пострадавшая получила тяжелые травмы. Она скончалась, не дождавшись приезда машины скорой помощи.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего ДТП.