Солдаты после марша проверили состояние ребенка.

В Лондоне королевский гвардеец сбил с ног ребенка во время марша. Об этом сообщили местные журналисты из издания The Independent. В СМИ уточнили, что солдат британской службы наступил малышу на ногу во время мероприятия около Тауэра. Ролик с происшествием распространился по социальным сетям.

Нам известно об инциденте у Лондонского Тауэра сегодня во время дежурного обхода. представители британской армии

На кадрах видно, что два гвардейца совершают дежурный марш у Лондонского Тауэра. Неожиданно перед одним из них появился ребенок. Солдат крикнул мальчику, чтобы он отошел, но малыш не успел увернуться. В результате потерпевшего сбили с ног, после чего гвардейцы спокойно перешагнули препятствие и продолжили маршрут. По результатам маршрута гвардеец якобы проверил состояние ребенка и убедился, что с ним все в порядке.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости