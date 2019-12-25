Telegraph: компании в Британии заявили о кризисе из-за дефицита российского газа в Европе

Британцы опасаются экономической катастрофы из-за роста цен.

Иностранное издание The Daily Telegraph заявило о том, что компании в Британии говорят об энергетическом кризисе из-за дефицита российского газа в Европе. Информацию СМИ получило от собственных источников, являющихся топ-менеджерами в крупных отраслевых фирмах. Представители бизнеса Лондона якобы обратились к правительству с просьбой оказать им поддержку из-за скачка в стоимости голубого топлива. Они предупредили кабин о том, что в противном случае возникнет кризис.

Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентных уровней за последние три недели. Никто в индустрии не может чувствовать себя застрахованным. Найджел Поклингтон, исполнительный директор Good Energy

Известно, что заявление правительству подписано руководителями компаний EDF, Good Energy и Energy UK. Они надеются, что британские чиновники вмешаются в ситуацию до того, как на территории государства возникнет национальная катастрофа. В качестве метода поддержки бизнеса специалисты предложили снизить ставки по НДС.

Глава "Нафтогаза" заявил об отсутствии альтернатив российскому газу.

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