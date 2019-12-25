В Ломоносове мошенница сняла с пенсионерки порчу за 1,3 млн рублей

Мошенница притворилась целительницей и напугала пенсионерку, что у ее сына проблемы со здоровьем.

В четверг, 27 мая, пресс-служба регионального ГУ МВД сообщила, что три дня назад в полицию пришла 76-летняя жительница Ломоносова и заявила, что стала жертвой мошенников, лишивших ее накоплений. Из-за преступников женщина влезла в долги и чуть не осталась без квартиры.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что познакомилась пенсионерка с целительницей в апреле. Женщина обратилась с просьбой найти нужный дом, та указала дорогу, но взамен попросила денег на еду. Горожанки разговорились, в ходе чего собеседница убедила пенсионерку в своих магических способностях и якобы заметила порчу на сыне потерпевшей. Дабы тот не пострадал, нужно было провести "магические обряды". Встречи продолжались долго и регулярно. Когда сбережения у пожилой жительницы Ломоносова закончились, мошенница убедила ее взять кредит на 290 тысяч рублей, влезть в долги и отдать ювелирные украшения. Этого оказалось недостаточно и "целительница" запросила квартиру, утверждая, что деньги не главное.

Нанесенный ущерб оценили в 1,3 миллиона рублей.

Подозреваемую в преступлении 49-летнюю женщину из Новгородской области задержали. Оказалось, она торговала в Петербурге вещами на рынке и ранее привлекалась к ответственности за незаконной оборот наркотиков. В отношении мошенницы возбудили уголовное дело.

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Фото: Piter.tv